В Тюмени трактор протаранил два автомобиля
В Тюмени сегодня, 19 августа, на перекрестке улиц Перекопской и Гранитной трактор врезался в автомобили «Лада Ларгус» и «Хендай». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина.
– Очевидцы остановили бригаду скорой медицинской помощи в 7.21. Медики оказали помощь 46-летней пациентке, после чего доставили ее для диагностики в Областную клиническую больницу № 2, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что у женщины выявлены ушибы колена, поясницы и волосистой части головы. После оказания необходимой медицинской помощи ей рекомендовано амбулаторное наблюдение.
В региональной Госавтоинспекции добавили, что, по предварительным данным, трактор не выдержал безопасную дистанцию, пишет «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU