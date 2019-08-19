В Тюмени трактор протаранил два автомобиля

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-19T09:38:51+03:00

В ДТП с трактором в Тюмени пострадала женщина. Фото - "ЧС Тюмень".

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В Тюмени сегодня, 19 августа, на перекрестке улиц Перекопской и Гранитной трактор врезался в автомобили «Лада Ларгус» и «Хендай». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина.

– Очевидцы остановили бригаду скорой медицинской помощи в 7.21. Медики оказали помощь 46-летней пациентке, после чего доставили ее для диагностики в Областную клиническую больницу № 2, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что у женщины выявлены ушибы колена, поясницы и волосистой части головы. После оказания необходимой медицинской помощи ей рекомендовано амбулаторное наблюдение.

В региональной Госавтоинспекции добавили, что, по предварительным данным, трактор не выдержал безопасную дистанцию, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU