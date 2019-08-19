В Тюмени владелец 23 машин «Яндекс такси» оплатил многочисленные штрафы

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-19T08:46:03+03:00

Мужчина загружен так, что у него нет времени закрывать долги

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В Тюмени владелец машин «Яндекс такси» на месте оплатил штрафы ГИБДД. Раньше он сделать этого не мог: времени катастрофически не хватает.

Судебные приставы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции проверяют тюменцев на наличие задолженностей. На этот раз им попали и те, кто оказался заложником случая. Так, местный житель купил автомобиль, но выяснилось, что от бывшего владельца на транспортном средстве остались неоплаченные штрафы. Предпринимательница убыточного бизнеса из Нижней Тавды оплатила долг в 30 тысяч рублей за налоги.

– За долги по коммунальным услугам в размере 120 тысяч рублей остановили беременную женщину, чтобы арестовать ее «Митсубиси». Однако на такси приехал ее пьяный муж, который начал скандалить. Тюменку пришлось отпустить из-за ее положения, однако на авто арест все же наложили. Кроме того, в этот день предприниматель, в собственности которого находится 23 автомобиля «Яндекс такси», приехал и оплатил 24 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там добавили: мужчина в силу загруженности не успевает проследить за ситуацией со штрафами. Так он сам объяснил наличие долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU