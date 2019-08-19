2019-08-19T08:46:03+03:00
Общество

В Тюмени владелец 23 машин «Яндекс такси» оплатил многочисленные штрафы

Мужчина загружен так, что у него нет времени закрывать долги
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени владелец 23 машин "Яндекс такси" оплатил штрафы. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.В Тюмени владелец 23 машин "Яндекс такси" оплатил штрафы. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени владелец машин «Яндекс такси» на месте оплатил штрафы ГИБДД. Раньше он сделать этого не мог: времени катастрофически не хватает.

Судебные приставы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции проверяют тюменцев на наличие задолженностей. На этот раз им попали и те, кто оказался заложником случая. Так, местный житель купил автомобиль, но выяснилось, что от бывшего владельца на транспортном средстве остались неоплаченные штрафы. Предпринимательница убыточного бизнеса из Нижней Тавды оплатила долг в 30 тысяч рублей за налоги.

– За долги по коммунальным услугам в размере 120 тысяч рублей остановили беременную женщину, чтобы арестовать ее «Митсубиси». Однако на такси приехал ее пьяный муж, который начал скандалить. Тюменку пришлось отпустить из-за ее положения, однако на авто арест все же наложили. Кроме того, в этот день предприниматель, в собственности которого находится 23 автомобиля «Яндекс такси», приехал и оплатил 24 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там добавили: мужчина в силу загруженности не успевает проследить за ситуацией со штрафами. Так он сам объяснил наличие долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени трактор протаранил два автомобиля
Три человека травмировались в тюменских пожарах на прошедшей неделе
Праздничная литургия в честь юбилея Тюменской области прошла в Тюмени
Не весь тюменский хлеб прошел проверку по гигиеническим нормативам
Выполнили все указания: тюменки перечислили мошенникам почти 200 тысяч рублей
Тобольские автоинспекторы разогнали с парковки лже-инвалидов
Несколько светофорных объектов отключат сегодня в Тюмени
Погода на 19 августа в Тюмени: солнце выйдет ненадолго
Коренные народы севера, проживающие в Уватском районе, получают необходимую помощь
В Ялуторовске пройдут спортивные соревнования для детей
1 сентября свои двери распахнут две новые тюменские школы
К забегу «Стальной характер» в Тюмени присоединились 3500 человек
Школу волонтера пройдут двадцать тюменских подростков
В Ишиме заработала новая модель организации медицинской помощи
Лесные голуби, поселившиеся на озере Андреевском под Тюменью, дали потомство
Тюменские профсоюзы видят угрозу для работников в переходе на сокращенную рабочую неделю
Тюменская Госавтоинспекция готовится к фестивалю «Дорога в школу»
Единением тюменцев в День области восхитился продюсер арт-группы «Хор Турецкого»
Автор идеи «Бессмертного полка» из Тюмени предлагает сделать акцию более значимой
Погода в Тюмени 18 августа: ожидаются дожди
Уборочная страда в Нижнетавдинском районе началась раньше на неделю
Тюменские зоозащитники ищут дом для трехсот животных