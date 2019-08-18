В Ялуторовске пройдут спортивные соревнования для детей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-18T16:06:29+03:00

Участники разделятся на команды и посоревнуются в беге и прыжках на скакалке

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25 августа в молодежном социально-деловом центре (ул. Свободы, 60) в Ялуторовске пройдут веселые старты для 15 детей, нуждающихся в помощи и поддержке, и их наставников. Участники разделятся на команды и посоревнуются в беге и прыжках на скакалке.

Также их ждут эстафеты «Гусеница», «Гусинный шаг», «Каракатица», «Отбей мяч и закинь в кольцо». После соревнований все желающие сыграют в футбол.

Веселые старты — одно из событий социального проекта «Наше спортивное лето». Он проходит с июня по август, в нем участвуют 13 наставников и 15 подростков, нуждающихся в помощи и поддержке. Вместе они занимаются бегом и туризмом. — В Ялуторовске создаются все условия для самореализации молодых людей.

В проекте «Наше спортивное лето» наставники рассказывают подросткам про свои спортивные увлечения: авиа-, авто- и мотоспорт, горный туризм, парашютный спорт, и поддерживают начинания подопечных. Они вместе пробежали в экстремальном марафоне «Стальной характер». Ребята чувствуют поддержку от наставников и становятся увереннее в себе, — рассказала Лариса Фоминых, директор Молодежного центра в Ялуторовске.

Организаторы проекта — Екатерина Разманова и Ксения Ведьмедева — отметили, что хотели показать доступность занятий спортом. Заниматься можно как самостоятельно, так и с друзьями, в разных условиях: дома, на улице, в спортзале.

Напомним, проект «Наше спортивное лето» участвовал в конкурсе проектов «Моя идея» и получил грант в размере 72 170 рублей на спортивный инвентарь, сувенирную продукцию и кубки и грамоты для участников.

СПРАВКА КП

Конкурс проектов «Моя идея» уже восемь лет помогает активным жителям юга Тюменской области реализовывать свои инициативы. В 2019 году 38 проектов получили поддержку на 3 000 000 рублей. Только за последние три года победители «Моей идеи» идеи реализовали более 100 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU