Тюменские профсоюзы видят угрозу для работников в переходе на сокращенную рабочую неделю
Федерация профсоюзов выступила с предложением сократить время работы россиян. Идею активно обсуждают работодатели и профильные структуры Тюменской области.
Так. по мнению председателя Тюменского областного объединения профсоюзов Михаила Кивацкого, сокращение рабочей недели до четырех дней не должно понизить зарплату работников.
- Есть опасения, что работодатели скажут: «Меньше работаете – меньше получать будете». В современных экономических условиях работодатели не готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю, - отметил Михаил Кивацкий, добавив, что в целом профсоюхы готовы обсуждать инициативу.
В свою очередь, психологический эксперт и HR-тренер Наталья Дроздова из Тюмени отметила, что западные исследования доказали - при сокращении рабочей недели эффективность сотрудника в целом не падает, передает Тюменская область сегодня. При иногда эффективность работы становится даже выше.
ИСТОЧНИК KP.RU