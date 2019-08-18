Тюменские профсоюзы видят угрозу для работников в переходе на сокращенную рабочую неделю

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-18T09:02:32+03:00

Михаил Кивацкий подчеркивает, что сокращение рабочей недели не должно понизить зарплату работников. Фото vk.com/oblprof_ru

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Федерация профсоюзов выступила с предложением сократить время работы россиян. Идею активно обсуждают работодатели и профильные структуры Тюменской области.

Так. по мнению председателя Тюменского областного объединения профсоюзов Михаила Кивацкого, сокращение рабочей недели до четырех дней не должно понизить зарплату работников.

- Есть опасения, что работодатели скажут: «Меньше работаете – меньше получать будете». В современных экономических условиях работодатели не готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю, - отметил Михаил Кивацкий, добавив, что в целом профсоюхы готовы обсуждать инициативу.

В свою очередь, психологический эксперт и HR-тренер Наталья Дроздова из Тюмени отметила, что западные исследования доказали - при сокращении рабочей недели эффективность сотрудника в целом не падает, передает Тюменская область сегодня. При иногда эффективность работы становится даже выше.

ИСТОЧНИК KP.RU