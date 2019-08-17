Выступление оркестра на водной сцене в Тюмени обошлось без происшествий

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-17T09:00:06+03:00

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Плавучая концертная площадка на реке Тура в Тюмени вблизи городской набережной накануне была под пристальным вниманием экстренных служб. Тысячи зрителей вечером смотрели уникальный концерт Тюменского филармонического оркестра «Вечера на Набережной», который был посвящен 75-летию Тюменской области.

Шесть катеров и лодок, 12 инспекторов обеспечили безопасность мероприятий на городской набережной, сообщает региональная ГИМС. Кроме того, за порядком следили сотрудники Росгвардии, полиции и ТОСЭР.

Представители ГИМС с полудня и до глубокой ночи дежурили на участке от моста по улице Профсоюзной и до Заречного микрорайона. Однако один катер Тюменского отделения Центра ГИМС патрулировал акваторию до рассвета. Праздник возле воды в Тюмени прошел без происшествий, сообщают специалисты.

Заметив, что во время представления на набережной практические не было свободного места. Жители города располагались не только на самих ярусах, но и на газонах.

ИСТОЧНИК KP.RU