2019-08-17T11:35:42+03:00
Общество

Тюменские врачи применяют в работе «живой» инструмент

Медики сравнивают свои показатели работы с коллегами
Анна Полякова
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Тюменские врачи применяют в работе «живой» инструментТюменские врачи применяют в работе «живой» инструментФото: Ольга Крыльцова
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Сотрудники тюменской поликлиники №17 внедрили в работу инструмент бережливого производства - Инфоцентр SQDCM и уже получили первые результаты. Новшество расшифровывается так: безопасность (S), качество (Q), исполнение заказов (планов) (D), затраты (C), корпоративная культура (M).

Теперь система показателей эффективности наглядно отражена на специально разработанной доске-инфоцентре. Они расположены в кабинете главврача и в каждом отделении. Это «живой» инструмент, который способен помочь отслеживать и контролировать динамику развития медицинской организации, а также меняться и развиваться вместе с ней.

Теперь каждый показатель качества их работы можно сравнить с коллегами и улучшить свою деятельность. К слову, медработники сейчас находятся в процессе непрерывного обучения, они не только развиваются в профессии, но и изучают методы управления. Сейчас в Тюменской области практически все медучреждения участвуют в рабочих группах по улучшению медицинских процессов, сообщает депздрав региона.

В 2019 году приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» стал частью нацпроекта «Здравоохранение». Он направлен на сокращение времени ожидания в очереди, упрощение процедуры записи к врачу, правильное распределение нагрузки между специалистами, оптимизация работы оборудования и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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