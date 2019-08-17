2019-08-17T10:37:25+03:00
Общество

Жители Исетского района отмечают юбилей Тюменской области уличным гулянием

Завершит праздник диджей-шоу и яркий фейерверк
Анна Полякова
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Жители Исетского района отмечают юбилей Тюменской области уличным гулянием Фото: из открытых источниковЖители Исетского района отмечают юбилей Тюменской области уличным гулянием Фото: из открытых источников
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Жители и гости Исетского района 17 августа на большое уличное гуляние на площади Молодежной. Программа под названием «Земля больших людей» посвящена празднованию 75-летнего юбилея Тюменской области.

Глава района Николай Теньковский от души поздравил присутствующих с этим праздников, отметив, что регион год за годом укрепляет экономику, развивает производственный потенциал.

– Во всех отраслях есть люди, которые своим трудом, высокими результатами, преданностью избранному делу прославляют Тюменскую область. Вместе мы повышаем инвестиционную привлекательность территории, создаем новые рабочие места, делаем современными, уютными и ухоженными наши города и районы, - отметил он.

Лучшие специалисты разных сфер – культуры, здравоохранения, спорта, а также общественные деятели гвардии ветеранов были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.

В рамках традиционного фестиваля «Мост дружбы» творческие коллективы сельских поселений представили свои «подворья». Здесь и колоритные национальные костюмы, и пышные столы с вкусными яствами, и разные презентации.

В программе праздника - музыкальные номера юных дарований, парад колясок, суперстарты на роллерах и велосипедах и даже дефиле в костюмах в форме театрализации русских народных сказок.

В 14 часов начнется творческий концерт «Славься наш край – Тюменская область». Неподалеку развернется выставка изделий мастеров прикладного творчества на тему «В семье единой». Желающих ждут на мастер-классы, литературные и спортивные площадки, а также увлекательная викторина на знания родного края.

Завершит праздник диджей-шоу «В отрыв!» и яркий фейерверк, сообщает Тюменская область сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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