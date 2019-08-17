В Тюмени сняли социальный хоррор

СЕГОДНЯ 06:06 2019-08-17T06:06:06+03:00

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В июле в Тюмени прошел фестиваль короткометражного кино «Снять за 72 часа». Медианаставники социального проекта «Шанс» приняли в нем участие и за три дня создали короткометражный игровой фильм «Никому не открывай».

По сюжету мальчик остается один в квартире. Уходя, мама просит сына никому не открывать дверь, но в гости неожиданно хочет зайти друг. Трехминутный фильм можно посмотреть в социальной сети «Вконтакте»: https://goo-gl.su/2juO5WGi, или на видеохостинге YouTube: https://youtu.be/tXW0v_e_dAs.

Главную роль в короткометражке сыграл Артем Самохин, сын модели и актрисы Снежаны Самохиной, которая приехала на фестиваль в качестве приглашенного эксперта. Она известна как участница пятого сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, снялась в клипе группировки «Ленинград» на песню «Золото», а сейчас занята на съемках сериала, который продюсирует Тина Канделаки.

Над созданием «Никому не открывай» работали пять человек: режиссер Юлия Киселева и второй режиссер Дмитрий Колобов, сценарист Иван Кармацкий, продюсер Евгения Саввина, а также оператор-постановщик и монтажер Кирилл Киреев.

Команда выиграла специальный приз «За социальность» фестиваля «Снять за 72 часа». Ранее медианаставники «Шанса» сняли короткометражный фильм о влиянии наркотиков «Если захочешь»: https://goo-gl.su/3hUq3WKz, социальный ролик о магазинных кражах «Беги в правильном направлении»: https://goo-gl.su/wS2Fns, а также документальный фильм «Drugоценность» о жизни молодых людей, которые отбывают срок в Тюменской воспитательной колонии: https://goo-gl.su/8107S.

«Шанс» — тюменская система наставничества, которая показывает подросткам позитивный путь самореализации: https://vk.com/chance_tmn. Теперь у проекта есть не только наставники, которые проводят время с теми, кто нуждается в помощи и поддержке, но и медианаставники, которые создают креативный контент на социальные темы. В этом году прошел по программе двойного наставничества: подростки разделились на две команды — тележурналистов и графических дизайнеров — под руководством кураторов и наставников постигали азы профессий.

ИСТОЧНИК KP.RU