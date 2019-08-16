На праздновании юбилея Тюменской области для тюменцев организовали уроки по силовому экстриму

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-16T17:52:15+03:00

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Уже полюбившийся многим тюменцам фестиваль экстремальных видов спорта в этот раз проходит в новом формате. Теперь зрители могут сами стать участниками процесса - спортсмены-профессионалы проводят для них бесплатные мастер-классы.

Так, профессиональный боец, чемпион Европы и мира Альберт Хайруллин на мастер-классе «Ударная техника в ММА» продемонстрировал основные элементы ударной техники, которые используются как в ММА, так и в тайском боксе. Попробовать свои силы могли все желающие.

- Мы продвигаем в массы здоровый образ жизни, спорт, смешанные единоборства, а также анонсируем наш социальный проект «Путевка в жизнь», направленный на развитие спорта в Тюменской области, передает слова представителя тюменского Центра ММА Василия Подоляка “Мегатюмень”.

На площадке фитнес-клуба SibearianFit тюменцы попробовали себя в пауэрлифтинге: как правильно делать жим штанги лежа, особенности техники и основные ошибки новичков.

А тем временем дети и молодежь наблюдали за выступлением лидеров спортивно-молодежного движения Street Workout. Под присмотром тренеров они попробовали повторить некоторые увиденные упражнения, узнавали, как можно попасть на тренировки

Мастер-класс по развитию силы, выносливости и ловкости провел фитнес-клуб CrossFit GUDRON. А его лидер Владимир Ильницкий - чемпион европейских и международных соревнований по греко-римской борьбе показал основные упражнения борцов.

ИСТОЧНИК KP.RU