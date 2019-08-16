СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-16T16:47:21+03:00

Несколько светофорных объектов отключат завтра в Тюмени. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения завтра, 17 августа, будут отключены светофоры.

Так, с 9.30 до 16.30 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Республики и Профсоюзной, Ленина и Профсоюзной, а также на пересечении улиц Ленина и Тореза.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU