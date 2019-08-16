Несколько светофорных объектов отключат завтра в Тюмени
Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Несколько светофорных объектов отключат завтра в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения завтра, 17 августа, будут отключены светофоры.
Так, с 9.30 до 16.30 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Республики и Профсоюзной, Ленина и Профсоюзной, а также на пересечении улиц Ленина и Тореза.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU