2019-08-16T12:34:25+03:00
Общество

Чрезвычайно опасные отходы, лежащие на земле, нашли в пригороде Тюмени

Участок уже очищен
Вадим Бегун
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Опасные отходы валялись на земле под Тюменью. Фото - пресс-служба "ТЭО".Опасные отходы валялись на земле под Тюменью. Фото - пресс-служба "ТЭО".
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В Тюмени сотрудники «Тюменского экологического объединения» обнаружили место сброса ртутьсодержащих ламп. Опасные отходы лежали прямо на земле.

Информация о нарушении экологического законодательства была передана в областной департамент недропользования и экологии. Позже земельный участок был очищен.

– Ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы относятся к первому классу опасности, то есть являются чрезвычайно опасными отходами. У регионального оператора нет полномочий утилизировать такие отходы. Поэтому при их обнаружении в ходе выездных проверок сотрудники компании фиксируют нарушение и передают информацию в соответствующие органы, – рассказали в пресс-службе «ТЭО».

Там также отметили, что на сайте департамента недропользования и экологии размещены адреса эко- и гринбоксов, в которых можно оставить опасные отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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