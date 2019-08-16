2019-08-16T11:27:11+03:00
Происшествия

В Тюмени друзья получили большие сроки за похищение и изнасилование мужчины

Приятели затолкали жертву в багажник и увезли в лес
Вадим Бегун
Поделиться:
Два приятеля изнасиловали мужчину в тюменском лесу.Два приятеля изнасиловали мужчину в тюменском лесу.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени осуждены мужчины, которые силой увезли в лес местного жителя. Мало того, что они его избили – один из них умудрился изнасиловать жертву.

Летом прошлого года граждане, находясь на одной из одной из улиц Тюмени, напали на местного жители. Применив насилие, они похитили его имущество на сумму около 30 тысяч рублей. После, поместив в багажник автомобиля, приятели отвезли мужчину в один из лестных массивов областного центра, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Там также добавили, что один из преступников совершил в отношении пострадавшего насильственные действия сексуального характера, тем самым причинив ему физическую боль и нравственные страдания.

Суд признал бандитов виновными. Таким образом, насильник проведет в исправительной колонии строгого режима 9 лет, его друг – на год больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лежал на полу без сознания: в Тюмени полицейский вытащил мужчину из горящего дома
ЧП на стройплощадке в Тобольске: работник упал с трехметровой высоты
Чрезвычайно опасные отходы, лежащие на земле, нашли в пригороде Тюмени
Тюменка устроилась на работу, чтобы платить алименты брошенному 6 лет назад сыну
Журналист Иван Литкевич скончался в Тюмени
Нецелевые растраты в тюменском "Медгороде": заведено уголовное дело
Насильника разыскивают в Тюмени
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Уникальный игровой комплекс в виде комбайна появится в Тюмени
Открытие ТКАД покажут тюменцам на большом экране
«Я никогда не болею»: тюменка не посещала больницы уже более 15 лет
Тюменские власти построят развязку в Новом Уренгое за 4 миллиарда рублей
Пожилая тюменка попала под лавину в горах Казахстана
В Тюмени изменили схему движения трех маршрутов
«Заметно нервничал»: у тюменца в авто нашли крупную партию наркотиков
В Тюменской области дочь оттаскала родную мать за волосы
Несколько светофорных объектов отключат сегодня в Тюмени
Погода на 16 августа в Тюмени: солнце выйдет только вечером
В Тюмени выберут родителей года
Тюменцев приглашают заниматься фитнесом на очень выгодных условиях
Проверить свое сердце предлагают тюменцам
Тюменский пенсионер закидал полицейских банками с вареньем
В Тюмени прямо на рабочем месте скончалась крановщица
«Было плохое настроение»: в Тюмени молодой парень разбил чужую машину
На 20 врачей пополнится штат тобольских больниц до конца года