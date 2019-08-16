В Тюмени друзья получили большие сроки за похищение и изнасилование мужчины

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-16T11:27:11+03:00

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В Тюмени осуждены мужчины, которые силой увезли в лес местного жителя. Мало того, что они его избили – один из них умудрился изнасиловать жертву.

Летом прошлого года граждане, находясь на одной из одной из улиц Тюмени, напали на местного жители. Применив насилие, они похитили его имущество на сумму около 30 тысяч рублей. После, поместив в багажник автомобиля, приятели отвезли мужчину в один из лестных массивов областного центра, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Там также добавили, что один из преступников совершил в отношении пострадавшего насильственные действия сексуального характера, тем самым причинив ему физическую боль и нравственные страдания.

Суд признал бандитов виновными. Таким образом, насильник проведет в исправительной колонии строгого режима 9 лет, его друг – на год больше.

ИСТОЧНИК KP.RU