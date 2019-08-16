2019-08-16T12:56:40+03:00
Происшествия

ЧП на стройплощадке в Тобольске: работник упал с трехметровой высоты

Работодатель будет привлечен к административной ответственности
Вадим Бегун
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Рабочий упал с лестницы на стройплощадке в Тобольске. Фото - pixabay.com.Рабочий упал с лестницы на стройплощадке в Тобольске. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области проводится расследование несчастного случая, который произошел 25 июля этого года на территории штабного городка АО «Промстрой» в городе Тобольске. Там мужчина получил тяжелую травму, упав с большой высоты.

– Получив задание на погрузку вагон-бытовок, работник самостоятельно поднялся на крышу. При этом он использовал лестницу, приставив ее к торцевой стене. Его никто не страховал, лестница даже не была прикреплена к неподвижной опоре. После расстроповки вагон-бытовок работник начал спускаться, однако лестница неожиданно начала сползать вниз. Мужчина упал с высоты 2,84 метра и получил травму тяжелой степени, – рассказали в Государственной инспекции труда по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Так, мужчины не прошли обучение по охране труда, у них вообще не было наряда-допуска к работе на высоте. Кроме того, позже оказалось, что сама лестница была неисправной. Работодателя привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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