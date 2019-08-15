Испытывать перебои с водоснабжением могут сегодня тюменцы

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-15T11:04:00+03:00

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Специалисты тюменского водоканала сегодня, 15 августа, приступили к плановым работам по подключению нового объекта по улице Чернышевского к системе городского водоснабжения. Из-за этого в течение ближайших суток некоторые районы Тюмени могут испытывать перебои в водоснабжении.

– Подключение необходимо произвести к одному из магистральных водоводов, питающих город водой с Метелевской водоочистной станции. Проектом предусмотрена установка отсекающей запорной арматуры, что требует полного осушения водовода, – сообщил директор по производству тюменского водоканала Виталий Гурский.

Таким образом, водоснабжение будет отсутствовать в домах в квадрате улиц: Ямская – Льва Толстого – Розы Люксембург – Ирбитская. Кратковременные же перебои могут отмечаться в границах улиц: Чернышевского – Камышинская – Семакова – Свердлова – Даудельная - Котовского – Мельникайте – Республики – Тульская – 50 лет ВЛКСМ – Привокзальная – Клары Цеткин, а также в районе ЖК «Москва», микрорайона Плеханова, улицы Созидателей и микрорайона Московский дворик.

ИСТОЧНИК KP.RU