«Мы можем гордиться результатами»: Александр Моор поздравил тюменцев с Днем области

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-15T10:02:02+03:00

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Александр Моор заявил, что все жители региона могут гордиться результатами, которых добилась область. По его мнению, общий успех состоит из частичек вклада каждого.

«Сегодня наш регион – процветающий край с развитой экономикой и социальной сферой: строятся новые школы и детские сады, растет объем промышленного производства, приходят инвесторы. Я очень рад, что тюменцы принимают самое активное участие в жизни региона, вносят свои предложения, вступают в диалог и инициируют обсуждение волнующих тем. И важно, что острые вопросы мы всегда решаем сообща», – написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В пример чиновник привел обсуждение строительства транспортной развязки на Червишевском тракте в районе Комарово. Также он сообщил, что перед Тюменской областью стоят вызовы, на которые еще предстоит ответить.

«Я уверен, что с любыми задачами и вызовами мы справимся, потому что мы вместе. И будем двигаться дальше, планы у нас амбициозные, так что придется поработать, чтобы их воплотить», – резюмировал Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU