2019-08-15T08:55:06+03:00
Происшествия

В Тюмени осудят отца и сына, которые покрывали своих друзей-преступников

Родственники были предупреждены о даче ложных показаний
Вадим Бегун
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В Тюмени отец и сына пойдут под суд за дачу ложных показаний. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.В Тюмени отец и сына пойдут под суд за дачу ложных показаний. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.
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В Тюмени возбуждены уголовные дела в отношении 51-летнего и 19-летнего жителей областного центра. Они подозреваются в даче заведомо ложных показаний.

– Подозреваемые были свидетелями по уголовному делу. Их знакомых обвиняли в похищении человека, разбойном нападении, а также преступлениях против половой неприкосновенности. В суде они дали ложные показания, тем самым обеспечив подсудимым алиби. Их слова противоречили фактическим обстоятельствам преступлений, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, добавив, что подозреваемые, конечно, были предупреждены за дачу заведомо ложных показаний.

Сейчас следователи собирают доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается. Родственникам грозит штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, однако их могут и арестовать на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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