В Тюмени осудят отца и сына, которые покрывали своих друзей-преступников
В Тюмени возбуждены уголовные дела в отношении 51-летнего и 19-летнего жителей областного центра. Они подозреваются в даче заведомо ложных показаний.
– Подозреваемые были свидетелями по уголовному делу. Их знакомых обвиняли в похищении человека, разбойном нападении, а также преступлениях против половой неприкосновенности. В суде они дали ложные показания, тем самым обеспечив подсудимым алиби. Их слова противоречили фактическим обстоятельствам преступлений, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, добавив, что подозреваемые, конечно, были предупреждены за дачу заведомо ложных показаний.
Сейчас следователи собирают доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается. Родственникам грозит штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, однако их могут и арестовать на три месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU