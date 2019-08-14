«Принимать нельзя!»: Мэр Тобольска возмутился качеством строительных работ

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-14T15:58:25+03:00

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Мэру Тобольска Максиму Афанасьеву не понравилось, как подрядчики отремонтировали некоторые дороги в городе. Он заявил, что принимать такую работу не будет.

«Принимать работы, не доведенные до ума, нельзя. Нужно привыкать делать все сразу и с первого раза. Оплаты за некачественную работу не будет, и я прошу тоболяков с пониманием отнестись к этой ситуации. Если вы видите недостатки – будьте уверены, бюджетные деньги мы на такую работу не потратили. Заметил, что восстановление газонов подрядчики оставляют напоследок. Марают новый асфальт, портят бордюрный камень. Это в корне неправильно», – сообщил своим подписчикам в «Instagram» Афанасьев.

Чиновник отметил, что речь идет об улице Первомайской, проездах и тротуарах в 6 и 10 микрорайонах, улице Мельникова и Полонского.

Горожане оценили настойчивость главы Тобольска. В комментариях они отметили, что город преображается на глазах, все благодаря грамотному и душевному подходу мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU