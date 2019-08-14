2019-08-14T14:04:15+03:00
Экономика

Тюмень может стать миллионником в ближайшие 20 лет

Такие прогнозы озвучил губернатор Александр Моор
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Все документы, касающиеся перспектив развития областного центра, принятыВсе документы, касающиеся перспектив развития областного центра, принятыФото: Виктория Аввакумова
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Областной центр может стать городом миллиоником в ближайшие 20 лет. Уже сейчас многие проектные решения по развитию Тюмени закладываются с учетом роста населения до 1 млн человек. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава региона Александр Моор.

- Десять назад мы праздновали день рождения 600 000 жителя. Прошло еще десять лет и мы уже подошли к цифре 800 000. Считайте сами! - подчеркнул губернатор, отметив, что все схемы водоснабжения, теплоснабжения, программа развития дорожной инфраструктуры принимаются с учетом роста города до миллионника.

- По нашим более ранним подсчетам, к такому объему населения мы должны прийти к 2040 году. Но сейчас эта граница уже корректируется. Безусловно, такой рост накладывает большую нагрузку по развитию социальной инфраструктуры и в этом направлении мы уже тоже планируем наперед, - пояснил Александр Моор.

Так, по словам главы региона, начиная с 2016 года в регионе решен вопрос по предоставлению мест в детских садах ребятишкам до 6 лет. Сейчас стоит задача в рамках указа президента, до 2021 года обеспечить местам всех детей до полутора лет. А дальше – создать условия для получения среднего образования.

- Учитывая прогнозы рождаемости, мы понимаем, что должны строить в Тюмени по одной школе в год. Чтобы все подрастающие дети получили необходимые условиям получения образования, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор добавил, что все документы, касающиеся перспектив развития областного центра приняты. Сейчас важно их грамотно администрировать и начать воплощать в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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