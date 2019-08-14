Уникальную сцену весом около 100 тонн установят в Тюмени ко Дню области
В Тюмени для концерта Надежды Бабкиной, Рената Ибрагимова и хора Турецкого установят уникальную сцену, которая может вынести нагрузку в 100 тонн. Подобный масштаб технического оснащения был только на Олимпийских играх в Сочи.
Дизайн сцены был разработан специально для проведения празднования 75-летия Тюменской области. Главной ее технической особенностью будет восемнадцатиметровый мост со световой надписью.
– Сам мост весит больше тонны, а общий суммарный вес сценического комплекса с экранами, звуковым, световым, видеоинсталяционным оборудованием и прочим – около 100 тонн, – рассказал Игорь Йигиталиев, директор компании «Лайтмастер», которая занимается установкой.
Он также сообщил, что сцена будет оборудована огромными вертикальными боковыми экранами, а также видеосеткой. В виде декораций здесь установят более двухсот квадратных метров светодиодных приборов. Полностью ее соберут уже завтра, 15 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU