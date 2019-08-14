Уникальную сцену весом около 100 тонн установят в Тюмени ко Дню области

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-14T09:58:41+03:00

Уникальную сцену, как на Олимпиаде в Сочи, установят в Тюмени. Фото - Тюменское концертно-театральное объединение.

До грандиозного празднования остается всего четыре дня

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В Тюмени для концерта Надежды Бабкиной, Рената Ибрагимова и хора Турецкого установят уникальную сцену, которая может вынести нагрузку в 100 тонн. Подобный масштаб технического оснащения был только на Олимпийских играх в Сочи.

Дизайн сцены был разработан специально для проведения празднования 75-летия Тюменской области. Главной ее технической особенностью будет восемнадцатиметровый мост со световой надписью.

– Сам мост весит больше тонны, а общий суммарный вес сценического комплекса с экранами, звуковым, световым, видеоинсталяционным оборудованием и прочим – около 100 тонн, – рассказал Игорь Йигиталиев, директор компании «Лайтмастер», которая занимается установкой.

Он также сообщил, что сцена будет оборудована огромными вертикальными боковыми экранами, а также видеосеткой. В виде декораций здесь установят более двухсот квадратных метров светодиодных приборов. Полностью ее соберут уже завтра, 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU