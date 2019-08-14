2019-08-14T09:13:25+03:00
Общество

Полицейские Тюмени пересели на велосипеды

Охранять общественный порядок стражи будут на двухколесном транспорте
Вадим Бегун
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Тюменские полицейские будут следить за порядком на велосипедах. Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.Тюменские полицейские будут следить за порядком на велосипедах. Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.
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В Тюмени на охрану порядка заступили патрульные на велосипедах. На сегодняшний день сформировано два наряда по два человека в каждом. Они несут службу в Гилевской роще и на набережной реки Тура.

– На велосипеде полицейский оперативно прибудет на место правонарушения. Кроме того, можно увеличить протяженность маршрута патрулирования. Все они сдали экзамены на знание ПДД, прошли инструктаж и имеют хорошую физическую подготовку, – сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка регионального УМВД Виталий Шундрик.

По его словам, в перспективе подобные патрули появятся в парках имени Гагарина и «Затюменском».

Отметим, что Тюменская область входит в число первых регионов, которые пополнили комплексные силы полиции велосипедистами. Сейчас такие патрули в Сочи, Анапе, Москве и Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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