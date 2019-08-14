Полицейские Тюмени пересели на велосипеды
В Тюмени на охрану порядка заступили патрульные на велосипедах. На сегодняшний день сформировано два наряда по два человека в каждом. Они несут службу в Гилевской роще и на набережной реки Тура.
– На велосипеде полицейский оперативно прибудет на место правонарушения. Кроме того, можно увеличить протяженность маршрута патрулирования. Все они сдали экзамены на знание ПДД, прошли инструктаж и имеют хорошую физическую подготовку, – сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка регионального УМВД Виталий Шундрик.
По его словам, в перспективе подобные патрули появятся в парках имени Гагарина и «Затюменском».
Отметим, что Тюменская область входит в число первых регионов, которые пополнили комплексные силы полиции велосипедистами. Сейчас такие патрули в Сочи, Анапе, Москве и Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU