2019-08-14T05:40:19+03:00
Общество

В Тюмени сегодня отключат несколько светофорных объектов

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Щербакова в Тюмени отключат светофоры. Фото - Федор Косарев.На улице Щербакова в Тюмени отключат светофоры. Фото - Федор Косарев.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 14 августа, будут отключены светофоры.

Так, с 9 утра до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Щербакова и Безымянной и на пересечении улиц Щербакова и Велижанской, а с 9.30 до 17.00 – на пересечении улиц Широтной и Моторостроителей.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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