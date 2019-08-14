В Тюмени сегодня отключат несколько светофорных объектов
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 14 августа, будут отключены светофоры.
Так, с 9 утра до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Щербакова и Безымянной и на пересечении улиц Щербакова и Велижанской, а с 9.30 до 17.00 – на пересечении улиц Широтной и Моторостроителей.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU