Почти все пробы воды из тюменских скважин и колодцев не соответствуют нормам

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-13T12:54:59+03:00

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Девяносто процентов проб воды, взятые из скважин и колодцев тюменецев, не отвечают требованиям, предъявляемым к питьевой воде. В некоторых содержание железа превышено до 720 раз, и до 100 раз – по марганцу.

– С начала года в лабораторию обратились более 300 тюменцев. В большинстве проб воды из скважин проблема с химическим составом воды, в некоторых случаях превышение по нормируемым показателям фиксируется в сотни раз. Особенно это касается проблемных для подземных вод нашего региона – марганца и железа. В колодезной воде ситуация с химическим составом лучше, – рассказала начальник центральной аналитической лаборатории тюменского водоканала Алла Сундрякова.

По ее словам, специалисты анализируют воду по более чем 60 показателям. Также она сообщила, что исследование на содержание марганца сейчас стоит около 600 рублей, а на железо – 300, минимальный микробиологический анализ обойдется около полутора тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU