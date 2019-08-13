Грандиозную шоу-программу в честь юбилея региона покажут тюменцам

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-13T09:20:37+03:00

В ДК "Нефтяник" состоится грандиозное шоу для тюменцев. Фото - Анатолий Манкута.

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Тюменцам покажут «Землю больших людей». Так называется шоу-программа, которая развернется в Большом концертном зале Дома культуры «Нефтяник».

На сцене ДК соберутся лучшие творческие и спортивные коллективы региона. Их миссия – показать, истории людей, которые верят в свой край и самоотверженно трудятся на благо региона.

– Проект соединит музыку, хореографию, поэзию, спорт, театр. Режиссерскую концепцию воплотят государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени», хоровая капелла Тюменской филармонии, эстрадно-джазовый оркестр «Золотая труба» имени Виткалова, театр танца Дмитрия Ефимова «Европа», брейк-команда «Soul forc», вокально-эстрадный ансамбль «Sunrise» и многие, – рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

Там добавили, что горожанам представят оригинальную сценографию, инновационные световые решения и видеографику. Концерт состоится 18 августа в 16.00 и 19.00. Билеты можно приобрести на сайте ДК «Нефтяник».

ИСТОЧНИК KP.RU