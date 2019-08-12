2019-08-12T14:36:44+03:00
Происшествия

«Из раны была видна кость»: женщина упала с самоката в Гилевской роще

Тюменке помог очевидец, он же вызвал скорую
Вадим Бегун
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В Гилевской роще с самоката упала женщина.В Гилевской роще с самоката упала женщина.Фото: Вадим Бегун
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Накануне, 11 августа, в Гилевской роще 26-летняя женщина получила травму, упав с электросамоката. Ей оказал помощь очевидец.

Мужчина сразу же бросился на помощь пострадавшей. В 12.15 он сообщил о произошедшем в скорую помощь. По его словам, женщина серьезно травмировалась. Из раны у нее была видна кость и лилась кровь.

– Через 10 минут на место происшествия прибыла фельдшерская бригада. Медики поблагодарили очевидца за грамотно оказанную первую помощь. Как выяснилось, мужчина наложил тугую повязку на рану и тем самым остановил кровотечение. После обработки раны и наложения повязок ее доставили в областную клиническую больницу №2. К счастью, перелома у женщины не было не обнаружили, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Она также отметила, что всего за минувшие выходные помощь была оказана 1351 жителю областной столицы и Тюменского района. Более пятисот человек доставили в стационары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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