Почти пятьдесят пожаров произошли в Тюменской области на прошлой неделе

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-12T10:49:40+03:00

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За минувшую неделю в Тюменской области произошло 46 пожаров. Это на 5 случаев больше, чем на позапрошлой неделе.

В жилом секторе случилось 26 пожаров. В них травмировано 5 человек, трое были спасены. За неделю к ликвидации последствий ДТП пожарные привлекались 66 раз. Ими оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи и смыв ГСМ с проезжей части.

– Во избежание загорания имущества рекомендуем содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обратите внимание на состояние территории за забором Вашего домовладения. «Заросли» сухой травы, свалки мусора в случае пожара способствуют распространению огня. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее 4 метров существенно снижает этот риск, – сообщили в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

Напомним, что на позапрошлой неделе произошел 41 пожар, в них погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU