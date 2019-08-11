СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-11T17:54:20+03:00

В Тюмени активные родители создадут смарт-площадку. Фото из группы "Папатут/Тюмень" в соцсети ВКонтакте

Детей будут вовлекать в различные проекты

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Итогом фестиваля «Папатут», который прошел в Тюмени 4 августа, стало предложение молодых родителей развивать тему «Смарт-семья» и создать смарт-площадку.

Руководитель семейного фестиваля «Папа тут» Дарья Ермакова рассказала, что на фестивале участники провели деловую игру «Давай создадим», где обсудили вопросы, связанные с тем, как родители могут менять город и создавать комфортные условия для своих детей.

Активисты желают, чтобы в городе появилось сообщество родителей, которые смогут создавать что-то новое совместно с детьми. Таким образом родители смогут вовлекать детей в свои проекты и создавать уникальные продукты.

Напомним, что семейный фестиваль «Папатут» проводится в Тюмени с 2016 года. На мероприятии для активных родителей проводятся мастер-классы, образовательные программы от экспертов, организуются интерактивные площадки.

Кроме этого, родители участвуют в конкурсе «Папа года» и «Мама года», «сообщает Moi-portal.ru».

ИСТОЧНИК KP.RU