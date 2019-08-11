Уватские подростки охотно идут работать летом

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-11T17:00:27+03:00

В месяц они получают чуть более двух тысяч рублей

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Помощниками воспитателей, библиотекарей, горничных, культорганизаторов, дворниками, рабочими по благоустройству населённых пунктов идут подростки из Уватского района. Определиться с будущей профессией им помогают специалисты службы занятости Тюменской области.

Так, только в Уватском районе в июле работу получили более двухсот подростков. За первый летний месяц уватские организации при содействии службы занятости района подготовили рабочие места для 239 ребят. Заработная плата в месяц при рабочем дне 3-4 часа составляет около 2250 рублей за месяц. Всего в этом году в Уватском районе планируется трудоустроить 466 подростков.

В центрах занятости готовы рассмотреть все дополнительные предложения от работодателей, готовых создать временные рабочие места для ребят 14-18 лет, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU