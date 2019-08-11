СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-11T15:04:16+03:00

Тюменские учёные расскажут, действительно ли на Ямале жил подземный народ. Фото с сайта pixabay.com

Исследования проводились с 2013 года

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Тюменские ученые на Международной летней школе «Археология и культурная география прибрежных территорий Арктики и Субарктики» в Архангельске представят результаты своих исследований.

В пресс-службе Тюменского госуниверситета сообщили, что в школе будут озвучены результаты исследований погребальных и культовых комплексов эпохи Средневековья и Нового времени на Ямале, исследования которых проходили с 2013 года.

Тюменцы изучили погребальный инвентарь местного населения IX–XIII веков, вероятно, послужившего прообразом народа сихиртя из ненецких легенд. Изучен также уникальный погребальный комплекс XVII–XIX веков, свидетельствующий о процессах христианизации раннененецкого и раннеселькупского населения.

Добавим, что Сихитря – в ненецкой мифологии мифический народ, ныне живущий под землей, боящийся дневного света, обитавший в заполярной тундре до прихода ненцев, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU