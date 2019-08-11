СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-11T11:59:28+03:00

В Тобольске травматологи и нейрохирурги спасли руку пациента после тяжёлой травмы. Фото с сайта pixabay.com

Времени на операцию было крайне мало

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Пять пальцев руки мог потерять пациент из-за тяжёлой травмы. Врачи планировали сохранить два пальца, но удалось совершить чудо.

Вызов на станцию скорой медицинской помощи из пригорода Тобольска поступил в полдень. Фельдшеры скорой помощи уже через 10 минут обработали рану, остановили кровотечение и оперативно доставили пострадавшего в приёмное отделение Областной больницы №3. Врач-травматолог констатировал повреждение мягких тканей, связок сухожилий, сосудов и нервов всех пальцев левой кисти. Травмы сложнейшие.

Хирурги шесть часов оперировали пациента. Сначала травматолог сшила глубокие сухожилия, нейрохирург занялся восстановлением кровотока в пальцах. С такими тяжёлыми повреждениями кисти молодой нейрохирург Расул Галайчиев столкнулся впервые. Швы накладывались ниткой толщиной с волос под микроскопом по всему периметру полностью порванных сосудов, диаметр которых не превышал один миллиметр. Руку удалось сохранить.

В Областной больнице №3 врачи-нейрохирурги круглосуточно оказывают помощь жителям города, Тобольского, Уватского и Вагайского районов, сообщает «АиФ-Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU