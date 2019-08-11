Тюменская ярмарка в сентябре ждёт гостей нефтегазового форума

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-11T10:46:49+03:00

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Иностранные и российские компании испытывают большой интерес к тюменской ярмарке. Только традиционная школьная ярмарка, которая в эти дни проходит в Тюмени, собрала более 150 компаний со всей страны.

По словам генерального директора АО «Тюменская Ярмарка» Михаила Брудкова, компании из-за рубежа и европейской части России намерены стать участниками выставки Нефть и газ, которая пройдёт в выставочном зале в сентябре этого года. Сейчас идёт стадия заключения договоров, интерес к выставке неподдельный. Деловой туризм одно из самых перспективных направлений развития. Ещё одним шагом для развития в этом направлении станет ярмарка франшиз. Ее тюменская ярмарка планирует провести осенью.

На сегодняшний день из дальнего и ближнего зарубежья чаще всего участниками выставок и ярмарок выступают представители Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Южной Кореи и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU