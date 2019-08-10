СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-10T11:03:45+03:00

Тюменцы на творческом вечере расскажут о родном крае. Фото с сайта pixabay.com

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Про Тюменскую область никто не расскажет лучше, чем её жители. 14 августа горожане смогут выступить с музыкальными и литературными номерами о Тюменской области в Студенческом центре, что находится на улице Семакова, 21.

По словам председателя Студенческого совета Тюменской области Екатерины Козеевой, произведения могут быть как известными, так и авторскими, можно исполнить и с композициями местных творцов. Желающих ждут в 19:00, но необходима регистрация.

Студентам предлагают вспомнить произведения Владислава Крапивина, Петра Ершова, Зота Тоболкина и многих других, а также представить авторские произведения.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться по ссылке. Отметим, в этом году Тюменской области исполняется 75 лет. Она имеет богатую историю достижений, как научных и технических, так и творческих.

Поэтому в честь дня основания области Студсовет решил вспомнить литературные и музыкальные произведения её жителей, а также работы, посвящённые региону, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU