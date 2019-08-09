2019-08-09T13:04:15+03:00
Общество

Многодетная семья из Казанского района отпраздновала новоселье

Супруги признаются: такого дома они не ожидали
Вадим Бегун
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Счастливые новоселы никак не нарадуются новому дому. Фото - пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".Счастливые новоселы никак не нарадуются новому дому. Фото - пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
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В Казанском районе построили просторный дом для семьи Битковых, которая до этого проживала в деревне Малая Ченчерь. Здание в 152 квадратных метра восхитило новоселов.

– Вместо нашего тесного жилья мы получили прекрасный дом, в котором есть четыре спальни и гостиная. Нам и нашим детям здесь будет уютно и комфортно, – говорят супруги Битковы – Виктория и Андрей.

Кстати, старшая Дарья пойдет осенью уже в пятый класс. Она принимает активное участие в классных и общешкольных мероприятиях. Третьеклассник Артем не уступает сестре. А младшие двойняшки – пятилетние Таисия и Дмитрий – еще ходят в садик. В школу они пойдут уже в селе Казанское, где находится их новый дом.

Жилище построено в рамках регионального проекта «Единой России» «Дом для молодой многодетной сельской семьи». Решение о возведении жилья было принято на заседании политсовета Казанского местного отделения партии в феврале. Секретарь партии Андрей Артюхов отметил, что в рамках проекта построено уже 16 домов. Возводятся они без привлечения бюджетных средств, на личные средства партийцев и тех, кто присоединился к проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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