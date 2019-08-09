«Ушел с толпой незнакомых ребят»: в Тюмени вторые сутки ищут мальчика

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-09T11:53:20+03:00

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В Тюмени накануне, 8 августа, пропал 12-летний мальчик по имени Максим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются его поиском.

– Он пропадал и ранее, когда уходил гулять. В канун исчезновения ни с кем не конфликтовал. Дворовым ребятам, с которыми он вчера был, сказал, что ему можно гулять по всему городу. После этого ушел со двора с толпой незнакомых мне ребят, – рассказала «МегаТюмени» мама подростка Кристина.

Женщина отметила, что в компании, с которой ушел Максим, было не менее десяти человек. Об этом она узнала, расспросив дворовых товарищей своего сына. Обеспокоенная мать уже написала заявлению в полицию, что подтвердили сотрудники пресс-службу управления МВД по Тюменской области. Там сообщили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском мальчика.

Рост Максима – 146 сантиметров, глаза серые, родинка на правой щеке. В день исчезновения подросток был одет в серую олимпийку, такого же цвета штаны, черные мокасины с белой подошвой. Всех, кто видел похожего мальчика, его мама просит связаться с ней по телефону +79127926042.

ИСТОЧНИК KP.RU