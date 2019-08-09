2019-08-09T09:29:08+03:00
Происшествия

Два малыша выпили жидкость для розжига в Тюмени

Детям оказали экстренную помощь
Вадим Бегун
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Тюменские дети выпили жидкость для розжига.Тюменские дети выпили жидкость для розжига.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени два малыша предприняли попытки выпить жидкость для розжига. Оба случая произошли в этом летнем сезоне.

По словам медиков, ежегодно 2-3 ребенка поступают в Областную клиническую больницу №1» города Тюмени в крайне тяжелом состоянии после попытки выпить жидкость для розжига. Этот летний сезон – не исключение. В этом году экстренную помощь оказали двум малышам. Врачи предупреждают: от года до трех лет и весь дошкольный возраст ребенку интересно попробовать на вкус абсолютно все.

– Жидкость для розжига похожа на обычную воду, дети часто выпивают из нее по ошибке. Она, естественно, оказывается невкусной и, более того, жгучей. Малыши начинают ее выплевывать, при этом кашляя. Как раз в этот момент жидкость попадает в легкие, вызывая химический ожог. Кроме того, всосавшись через желудочно-кишечный тракт, она поражает печень и почки. Таких детей, к сожалению, не всегда удается спасти, – рассказала пресс-секретарь ОКБ №1 Валентина Митюшина.

Врачи рекомендуют при выезде на природу с маленькими детьми вообще не брать с собой жидкость для розжига. Желательно разжигать костер натуральными природными материалами. Тем более что запах горящих поленьев намного приятнее, чем запах жидкости для розжига.

ИСТОЧНИК KP.RU

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