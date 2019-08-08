2019-08-08T15:40:53+03:00
Общество

В Тюмени местный житель отравился грибами

Специалисты напомнили, как именно надо варить грузди и лисички
Вадим Бегун
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Тюменец отравился грибами.Тюменец отравился грибами.Фото: Вадим Бегун
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За прошлый месяц на территории региона зарегистрировали два случая отравлений грибами. Один из них произошел в Тюмени, другой – в Тюменском районе.

Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что отравление произошло в результате употребления грибов домашнего приготовления. Они напоминают, что прежде чем взяться за их приготовление грибов, сначала нужно тщательно перебрать, а после чистки – готовить в течение 6 часов.

– Начать приготовление грибов рекомендуется с предварительной тепловой обработки. Доведите воду до кипения, киньте соль, опустите грибы и варите 10 минут. Но только не в алюминиевой кастрюле! Этот металл способен влиять на вещества, содержащиеся в грибах. В результате они теряют свой эстетичный вид. Хранить же готовые грибные блюда можно лишь в течение 24-30 часов в холодильнике. Идеальная температура хранения – 1-4 градуса, – рассказали в пресс-службе тюменского Роспотребнадзора.

Там особо отметили, что грибы, приготовленные с картофелем, являются блюдом разового употребления. Специалисты объяснили, что при хранении картофель резко ускоряет порчу грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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