Тюменец на первом свидании выпрыгнул в окно и сломал ногу

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-08T11:47:40+03:00

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В Тюмени плачевно закончилось первое свидание с девушкой гражданина одной из бывших советских республик. В квартире на него напали с ножом. От испуга он сиганул в окно.

– Молодой человек в социальной сети познакомился с девушкой, которая пригласила нового знакомого к себе. Он согласился и в назначенное время пришел. Однако уже через несколько минут в квартиру зашли двое неизвестных, которые стали его избивать, угрожая ножом. Заявитель отдал им четыре тысячи рублей, сотовый телефон, цепочку и часы, но тем все было мало, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что мужчине удалось вырваться и выпрыгнуть в открытое окно со второго этажа. Он сломал ногу, однако это не помешало ему скрыться от преступников и обратиться в ближайший отдел полиции. Позже Стражи правопорядка задержали 31-летнего жителя Тюменского района, который ранее был судим за грабеж и в мае освободился из мест лишения свободы. Он сообщил, что нападение было заранее спланировано вместе с девушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU