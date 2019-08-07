Юной тоболячке выплатят компенсацию за падение в колодец

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-07T12:04:56+03:00

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В Тобольске оштрафовали ПАО «СУЭНКО». По вине организации 14-летняя несовершеннолетняя провалилась в колодец.

– Вечером 3 марта этого года девочка возвращалась с подругой домой с прогулки. Проходя мимо дома №63а в 10 микрорайона Тобольска, она наступила на заметенную снегом крышку канализационного колодца, которая не была плотно прикрыта. Крышка перевернулась, и обе ее ноги оказались в колодце. Одну она, к счастью, успела вытащить, а вот вторую прижало тяжелым люком. Выбраться девочке помогла подруга, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что юная тоболячка ушибла правую и левую голени, что считается легким вредом здоровья. В апреле мать потерпевшей обратилась с просьбой помощи о взыскании компенсацию. Прокуратура выяснила, что колодец находился на обслуживании у ПАО «СУЭНКО». Таким образом, суд взыскал с акционерного общества в пользу несовершеннолетней 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU