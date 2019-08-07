Тюменцев удивят специальной программой на АрМИ-2019

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-07T10:44:46+03:00

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Организаторы международных конкурсов Армейских игр решили удивить присутствующих и разработали специальную развлекательную программу. Интерактивные площадки начнутся в 10.00 на полигоне ТВВИКУ возле озера Андреевского.

Для зрителей финальных битв инженерных войск разных стран будет работать фотозона, фуд корт и выставка инженерной техники. Зрителям представят экспозицию стрелкового оружия и инженерных боеприпасов. Любой желающий сможет попробовать себя в роли водителя-механика, командира экипажа инженерных машин и сапера. Кроме того, присутствующие могут показать свои навыки сборки оружия.

– На выставке можно сделать снимки самоходной артиллерийской установки, танка Т-72, гусеничного минного заградителя, плавающего транспортера, машины разграждения, и даже установки разминирования УР-77, названной «Змеем Горынычем», – рассказывали в пресс-службе департамента общественных связей Тюменской области.

Там добавили, что в эти дни на озере Андреевском также можно будет прокатиться на квадроциклах.

ИСТОЧНИК KP.RU