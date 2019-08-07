2019-08-07T10:44:46+03:00
Общество

Тюменцев удивят специальной программой на АрМИ-2019

Местные жители увидят Змея Горыныча
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцев обещали удивить организаторы Армейских игр - 2019.Тюменцев обещали удивить организаторы Армейских игр - 2019.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Организаторы международных конкурсов Армейских игр решили удивить присутствующих и разработали специальную развлекательную программу. Интерактивные площадки начнутся в 10.00 на полигоне ТВВИКУ возле озера Андреевского.

Для зрителей финальных битв инженерных войск разных стран будет работать фотозона, фуд корт и выставка инженерной техники. Зрителям представят экспозицию стрелкового оружия и инженерных боеприпасов. Любой желающий сможет попробовать себя в роли водителя-механика, командира экипажа инженерных машин и сапера. Кроме того, присутствующие могут показать свои навыки сборки оружия.

– На выставке можно сделать снимки самоходной артиллерийской установки, танка Т-72, гусеничного минного заградителя, плавающего транспортера, машины разграждения, и даже установки разминирования УР-77, названной «Змеем Горынычем», – рассказывали в пресс-службе департамента общественных связей Тюменской области.

Там добавили, что в эти дни на озере Андреевском также можно будет прокатиться на квадроциклах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
«Говорил, что взял покататься»: в Тюмени задержан серийный вор велосипедов
В Тюмени вандалы разграбили автобусные остановки
Юной тоболячке выплатят компенсацию за падение в колодец
Разграбил кладбище, осквернив могилы земляков: на тюменца завели уголовное дело
В Тюмени мужчина серьезно пострадал после драки с родственниками
Труп мужчины нашли на обочине тюменской автодороги
Степень готовности - высокая: в Тюмени скоро сдадут две дорожные развязки
Более пятисот проб воды, отобранных в Тюменской области, не соответствуют нормам
Улицу Одесскую в Тюмени перекрыли до 15 ноября
Рекламная конструкция загорелась на фасаде торгового центра в Тюмени
Тюменец обокрал собутыльника и уехал с деньгами на юг России
Более ста сильнейших спортсменов примут участие в тюменской велогонке
Тюменцам рассказали о заблуждениях, связанных с зубами мудрости
Тюменец стал фигурантом двух уголовных дел после неудачной рыбалки
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Погода на 7 августа в Тюмени: дождя не ожидается
Осужден инженер, из-за которого на тюменку упали с крыши кирпичи
В Тюмени кошки пройдут по красной дорожке
«Дайте ему медаль»: тюменцы восхитились земляком, погнавшимся за нарушителем - инспектором ДПС
«Трудно говорить»: тюменец чуть не потерял голос из-за собственной халатности
В Тюменской области руководитель УК растратил деньги жильцов
Из Тюмени выдворили десять граждан Узбекистана
Новая школа откроется в Тюмени к Дню знаний
Тюменские сауны заполонили эскортницы из социальных сетей