Рекламная конструкция загорелась на фасаде торгового центра в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-07T08:43:43+03:00

В Тюмени загорелась рекламная конструкция в одном из ТРЦ. Скриншот из видео.

Эвакуировать посетителей из ТРЦ не пришлось

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На фасаде тюменского торгово-развлекательного центра «Кристалл», который находится по улице Менделеева, загорелась рекламная конструкция. Свидетелями небольшого пожара, который произошел накануне, 6 августа, около 22.00 стали прохожие.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области рассказали, что вызов по факту возгорания поступил в 21.55. Первое подразделение спасателей прибыло на место происшествия через девять минут. Всего работали 18 человек личного состава.

К моменту, когда пожарные подъехали к «Кристаллу», открытое горение уже было ликвидировано самими сотрудниками торгово-развлекательного центра. Эвакуировать никого не пришлось, пишет городской информационный портал «Мегатюмень».

В ведомстве также отметили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Из-за неисправности рекламный щит обесточили.

ИСТОЧНИК KP.RU