Тюменцам рассказали о заблуждениях, связанных с зубами мудрости

СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-07T07:01:27+03:00

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Зуб мудрости – от названия так и веет чем-то из разряда мистики. Но это всего лишь зубы, которые прорезываются гораздо позже остальных, а не в детском возрасте. Стоматологи называют их третьими молярами или «восьмерками».

Проблемные это зубы или такие же, как остальные? Нужно ли избавляться от них сразу при появлении? Разберем самые популярные заблуждения, связанные с зубами мудрости, вместе со стоматологом-хирургом семейной стоматологии «Доктор Альбус» Константином Драгомирецким.

– Константин Викторович, почему зубы мудрости у кого-то прорезываются, а у кого-то нет?

– Зубы мудрости по своей сути – это рудиментарные органы, доставшиеся нам от предков. В XXI веке зачастую они не только не нужны, но и мешают корректно функционировать зубочелюстной системе.

Первый и самый благополучный вариант развития событий – когда их вовсе нет, и это подтверждено снимками. Вариант, при котором нужна помощь хирурга, – это когда зубы мудрости есть в зачатке, но никак не прорезаются, например, из-за того, что расположены под наклоном в сторону соседних зубов либо в сторону щеки. Третий, самый распространенный, – когда «восьмерки» частично прорезаются, выглядывая из-под десны.

В редких случаях возможен четвертый вариант, когда зубы мудрости нормально прорезались и полноценно функционируют. И вот только в этом случае я рекомендую жить дальше с этими зубами – при условии нормальной гигиены полости рта.

Кроме «восьмерок» иногда встречаются и «девятки», чаще на верхней челюсти. То есть за зубом мудрости расположен еще один зуб, который является сверхкомплектным.

– Что делать в той или иной ситуации и какие факторы надо учитывать?

– Чаще всего зубы мудрости рекомендуется удалять. У кого-то они частично прорезаются и не беспокоят, а потом возникают боли от воспаления слизистой над зубом. Это происходит из-за невозможности качественно почистить этот зуб под слизистым «капюшоном».

Бывают и менее удачные для пациента ситуации. Например, из-за неправильного положения зуба мудрости начинает разрушаться находящийся рядом зуб. Долгое время это может протекать бессимптомно, а когда появляется дискомфорт, в лучшем случае необходимо удалить зуб мудрости и пролечить пострадавшего соседа.

Примеров может быть много. На мой взгляд, лучше не забывать про профилактические осмотры у стоматолога и выявить проблему на раннем этапе. А еще лучше – предупредить появление проблемы.

– Процесс удаления «восьмерки» имеет какие-то особенности?

– При удалении зуба мудрости все начинается с аллергологического анамнеза и постановки анестезии. Далее все зависит от того, как расположен зуб и какие трудности могут возникнуть в процессе удаления. Практически всегда накладываются швы. Продолжительность приема определяется методикой, которую выбрал доктор.

Как и после любого удаления, хирург дает индивидуальные рекомендации. Чаще всего они связаны с последующим осмотрами, приемом пищи и лекарственных препаратов. Из общего: в течение первых трех суток после удаления нельзя полоскать рот, стоит воздержаться от горячей пищи, кисломолочных продуктов, от занятий, требующих значительных физических нагрузок, ни в коем случае не прогревать область удаленного зуба и не применять компрессы. Лучше воздержаться от посещения бани, сауны, спортзала, бассейна и солярия в течение пяти дней. Ни в коем случае не задевать лунку языком и иными предметами, пока она не заживет. Кровяной сгусток должен оставаться нетронутым. При соблюдении рекомендаций первичное заживление происходит в течение 7–14 дней.

– Почему мнения стоматологов относительно «восьмерок» расходятся?

– Потому что в нашей стране нет четких критериев для удаления зубов мудрости. По сути, показанием являются любые неудобства, связанные с этими зубами, а также риск их возникновения. Например, дефицит места, кариозные поражения «восьмерки» и/или соседнего зуба, перикорониты (воспаление десны около зуба мудрости), неправильное положение зуба, установка брекет-системы.

В любом случае, даже если появившийся зуб мудрости не вызывает дискомфорта, стоит обратиться к стоматологу-хирургу для осмотра и консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU