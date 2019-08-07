2019-08-07T06:20:20+03:00
Происшествия

Тюменец стал фигурантом двух уголовных дел после неудачной рыбалки

Мужчина занимался ловом охраняемой государством рыбы
Вадим Бегун
Поделиться:
Житель Тобольска незаконно выловил краснокнижную рыбу. Фото - pixabay.com.Житель Тобольска незаконно выловил краснокнижную рыбу. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Житель Тобольска ловил краснокнижную рыбу. Отправляясь на запрещенную рыбалку, он, наверное, и не подозревал, что окажется фигурантом двух уголовных дел.

– Тоболяк был задержан 5 июля. Тогда, рассекая реку Иртыш на моторной лодке и используя сеть, он выловил рыбу, которая занесена в Красную книгу. Так, добычей браконьера стал сибирский осетр и три особи стерляди. Рыба еще была живой, поэтому ее выпустили обратно в реку, – рассказали в транспортной полиции по Тюменской области.

Там добавили, что в России ловить осетра можно только в частных хозяйствах, где ее выращивают искусственно. Вылов же стерляди строго регламентирован законодательными документами каждого конкретного региона страны. Кроме того, в период нереста ее нельзя вылавливать ни на одном водоеме страны.

Сумма ущерба, которую причинил любитель незаконной рыбалки, составила 160 тысяч рублей за сибирского осетра и 13 716 рублей за стерлядь. Возбуждены два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24