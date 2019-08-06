2019-08-06T14:15:32+03:00
Общество

Из Тюмени выдворили десять граждан Узбекистана

Иностранцы незаконно находились на территории города
Вадим Бегун
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Тюменские приставы отправили нелегалов на родину. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Тюменские приставы отправили нелегалов на родину. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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Десять граждан Узбекистана отправили на историческую родину тюменские приставы. Иностранцы проживали на территории областного центра безо всяких документов.

Накануне, 5 августа, из Тюмени выдворили десять незаконно проживающих на территории Российской Федерации граждан Узбекистана. Все они нарушили режим пребывания иностранных граждан в РФ.

- Семь мужчин и три женщины находились в регионе без должных документов на временное проживание. Кроме того, они не смогли предоставить патенты, дающие право на осуществление трудовой деятельности, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Мигранты признаны виновными, их оштрафовали на суммы от двух до пяти тысяч рублей. Приставы доставили их до аэропорта «Рощино» и передали сотрудникам пограничникам. Те в свою очередь отправили иностранцев на историческую родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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