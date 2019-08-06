Бизнесвумен, поставлявшую яйца в тюменское УФСИН, осудят за мошенничество

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-06T09:37:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени завершили расследование уголовного дела в отношении местной предпринимательницы. Женщина, занимавшаяся поставкой яиц и кур-несушек в колонию, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

– В марте 2017 года 41-летняя обвиняемая заключила с одним из исправительных учреждений Тюмени несколько фиктивных договоров на поставку цыплят-бройлеров, кур-несушек и комбикорма для нужд тюменского УФСИН на общую сумму около 7 миллионов 400 тысяч рублей. Она устно договорилась с начальником исправительного учреждения, что будет поставлять уже готовую продукцию – куриное мясо и яйца. Однако с апреля по октябрь того же года женщина не полностью произвела поставку, однако подготовила накладные на отгрузку всей продукции. По указанию начальника исправительного учреждения, их подписали без фактической приемки. Несмотря на это, сумма, указанная в контракте, была полностью выплачена обвиняемой, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Там добавили, что в ходе инвентаризации выявили недостачу на сумму более двух миллионов рублей. Бывший начальник исправительного учреждения приговорен к двум годам лишения свободы условно. Что касается самой бизнесмвумен, то следствие собрало достаточная доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU