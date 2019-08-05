В Сорокинском районе отремонтируют дороги на площадке для ИЖС

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-05T16:48:03+03:00

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Из тюменского бюджета выделят деньги для ремонта дорог в селе Большое Сорокино. Здесь находится площадка для индивидуального жилищного строительства.

Планируется отремонтировать дороги по улицам Дружбы, Евгения Кутырева, Южной. Они расположены на площадке для индивидуального жилищного строительства №2 в селе Большое Сорокино. Всего здесь 64 земельных участка, и на 19 из них уже построены дома, на одиннадцати строительство идет или пока планируется.

– Активное строительство и реконструкция автомобильных дорог является непременным условием повышения инвестиционной привлекательности области, укрепления экономики и улучшения жизни земляков, – сообщили глава региона Александр Моор.

Напомним, в 2010 году за счет средств местного бюджета были проведены работы по строительству в щебеночном исполнении 28% дорог от их общей протяженности на площадке. В 2018 году по улицам Дружбы, Кутырева и Южной проложили дороги с грунтовым покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU