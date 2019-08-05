2019-08-05T15:27:49+03:00
Происшествия

«Действовали дерзко, использовали электрошокер»: тюменцы ездили на криминальные гастроли по всей России

Мужчины нигде не работали и добывали деньги незаконным путем
Вадим Бегун
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Тюменцы выносили телевизоры из квартир. Фото - pixabay.com.Тюменцы выносили телевизоры из квартир. Фото - pixabay.com.
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Два тюменца ездили по всей России, совершая разбойные нападения. Из квартир они выносили телевизоры и электроприборы.

Тюменские полицейские со своими башкортостанскими коллегами задержали двух граждан 41 года и 60 лет. Мужчины подозреваются в совершении серии краж и разбойных нападений на территории различных регионов Российской Федерации. Оба ранее судимы и нигде не работают.

– Они передвигались на арендованном в Екатеринбурге автомобиле. Так, в Стерлитамаке злоумышленники совершили разбойное нападение на хозяйку квартиры. Налетчики действовали дерзко, для подавления сопротивления жертвы использовали электрошокер. Добычей нападавших стали золотые украшения и денежные средства, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Мужчины причастны к совершению еще 12 краж из квартир, которые они снимали посуточно в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Белебее, Уфе и Краснодаре. Выносили телевизоры и электроприборы. Задержали их в Тюмени, где они проживают с семьями.

Возбуждены уголовные дела. Преступникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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