2019-08-05T14:31:27+03:00
Общество

Тюменские полицейские экстренно доставили роженицу к медикам

Отец малыша самостоятельно не мог доставить жену в роддом
Вадим Бегун
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Тюменские полицейские на своем авто доставили роженицу в роддом. Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.Тюменские полицейские на своем авто доставили роженицу в роддом. Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.
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В Тюменской области полицейские отвезли женщину в роддом. Об этом их попросил глава семейства.

Этот случай произошел 20 июля, однако известно о нем стало только сейчас. Сотрудники спецвзвода полка ДПС – старший лейтенант полиции Александр Вальковский, лейтенант полиции Николай Колесников и лейтенант полиции Игорь Борисов – несли службу на 83 километре трассы Тюмень-Тобольск возле села Покровское. Вечером, около 19.00, к ним обратился местный житель с просьбой помочь доставить супругу в роддом. Сам он, по его же словам, не располагал такой возможностью, а ожидать карету скорой помощи времени не было.

– Сотрудники ГИБДД, не теряя времени, доставили роженицу в Тюмень и передали медикам. Позже в адрес начальника УМВД области Юрия Алтынова поступило обращение со словами благодарности стражам порядка. Мужчина написал, что благодаря им в их семье родился здоровый сын. Он пожелал здоровья семьям полицейских, любви, долгих лет жизни и карьерного роста, – рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

Также стало известно, что у счастливой семьи из села Покровское это уже третий ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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