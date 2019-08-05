«Пил пиво и водку»: тюменец попал в тюрьму из-за любви к алкоголю

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-05T14:08:37+03:00

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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 25-летнего местного жителя. Он несколько раз попался на пьяной езде, и теперь за это отсидит в тюрьме.

– Молодой человек в ночь на 8 июня этого года в гостях у друга пил пиво и водку, а потом около трех часов ночи сел за руль и поехал домой. На улице Чекистов иномарку остановили сотрудники ГИБДД. Они тут же заметили запах алкоголя. А медицинское освидетельствование только подтвердило, что водитель пьян, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за пьяную езду. Тогда его приговорили к 240 часам бесплатных общественно-полезных работ. Таким образом, молодой человек отсидит в колонии-поселении полгода. Также суд на два с половиной года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU