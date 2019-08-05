Маленьких тюменцев обучают ПДД в игровой форме

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-05T10:47:03+03:00

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Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. Что же случилось в 1914 году?

В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств, несмотря на то что еще в 19 веке британцем Джеем Найтом был изобретен самый первый светофор. А вот первый установленный светофор имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы. В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. А в Тюмени первый светофор появился в 1960 году. Известно, что он был в центре города. Также известно, что в том же году были введены единые для всего Советского Союза правила дорожного движения, единые образцы бланков водительских удостоверений, технических паспортов и государственных номерных знаков. На сегодняшний день в городе установлено уже более 309 светофоров.

– Светофор в современном мире – дело привычное! Мы с детства знаем о том, что переходить дорогу можно только на зеленый свет и на пешеходном переходе – «зебре». Задача взрослых научить правилам дорожного движения детей, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». – На всех семейных мероприятиях в рамках партийного проекта мы активно работаем с подразделениями ГИБДД города, которые знакомят детей с правилами ПДД в игровой форме.

– В моей семье одни мальчишки, когда мы едем в автомобиле мой муж рассказывает младшим в сказочной форме о правилах ПДД, так как маленькие детки не воспринимают серьезную информацию, про светофор, например, мы знаем песенку-считалочку, переходя дорогу и проезжая светофор, мы все вместе ее поем, – рассказывает Алена Шнайдмюллер, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области. – Что касается старшего сына, то в его гимназии каждый учебный год начинается с повторения правил ПДД, в учебное заведение приходят сотрудники ГИБДД.

Интересные факты о светофорах

• В Лондоне установлен памятник светофору, который выглядит как целое светофорное дерево.

• В Японии раньше вместо зеленого света светофора использовался синий, но исследования ученых показали, что синий цвет хуже воспринимается человеческим глазом.

• В Берлине существует светофор с 13 сигналами.

• В Германии есть светофоры для пешеходов, которые имеют изображение человечка в шляпе – Ампельман.

• В Рио-де-Жанейро водители могут проезжать на красный свет светофора с 10 вечера до 5 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU