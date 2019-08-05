«Отправился к бабушке в деревню»: бесправный пьяный тюменец разъезжал по улицам города
В Тюмени задержан молодой человек, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это не первый его проступок.
– 21-летний житель города Тюмени отмечал поездку родителей в отпуск. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек позвонил своей возлюбленной, однако в телефонном разговоре между парой произошел конфликт. Расстроенный подозреваемый сел за руль своего автомобиля и отправился к бабушке в деревню, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.
В ведомстве сообщили: при проверке по базам данных сотрудники ГИБДД установили, что ранее местный житель уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав.
По этому факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU