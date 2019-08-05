«Отправился к бабушке в деревню»: бесправный пьяный тюменец разъезжал по улицам города

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-05T12:02:35+03:00

Пьяный тюменец после ссоры с девушкой отправился на автомобиле в деревню к бабушке. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени задержан молодой человек, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это не первый его проступок.

– 21-летний житель города Тюмени отмечал поездку родителей в отпуск. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек позвонил своей возлюбленной, однако в телефонном разговоре между парой произошел конфликт. Расстроенный подозреваемый сел за руль своего автомобиля и отправился к бабушке в деревню, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве сообщили: при проверке по базам данных сотрудники ГИБДД установили, что ранее местный житель уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU