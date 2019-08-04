2019-08-04T18:13:12+03:00
Звезды

Под Тюменью скоро откроется музей крестьянского быта

Там можно будет не только осматривать экспозиции, но и участвовать в мастер-классах
Лидия Шумкова
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Фото из группы Музея крестьянского быта в ВКФото из группы Музея крестьянского быта в ВК
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В конце лета под Тюменью откроется новый музей, посвященный крестьянскому быту начала XX века. Самобытное крестьянское подворье можно будет посетить с 25 августа в деревне Насекина в Тюменском районе со стороны Ирбитского тракта.

Экспозиция разместится в двух частях крестьянского дома и даст представление о жизни и быте крестьян XIX-XX вв. Среди экспонатов будут представлены предметы домашнего обихода, одежда, мебель, орудия труда, телега и хозяйственные постройки. Все соответствует оригиналам.

Посетители музея смогут не только смотреть, но и знакомиться с процессом крестьянской жизни. Как сообщает Moi-portal.ru, гости попробуют обработать лён, начиная с посева и заканчивая ткачеством. Для некоторых этапов, конечно, потребуется определенное время года. Также посетителям покажут, как изготавливать народные костюмы, головные уборы и украшения. В интерактивную часть также включены изготовление народных костюмов, головных уборов и украшений, лепка из глины, плетение из нитей и бисера, русские народные игры и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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